Після того, як Велика Британія вперше затримала в Ла-Манші танкер SMYRTOS, що належить до російського тіньового флоту, кілька інших суден почали змінювати маршрути.

Про це написало видання The Insider у неділю, 14 червня, з посиланням на дані сервісу морського моніторингу Starboard Maritime Intelligence.

Зокрема танкер LION I під прапором Камеруну, що прямував Середземним морем в напрямку Атлантики, різко змінив курс перед підходом до Ла-Маншу та повернув у бік Ірландії. Ймовірно він оминатиме острови через Північну Атлантику. У системі AIS (Автоматична ідентифікаційна система) його пункт призначення вказаний як FOR ORDERS (очікувати подальших розпоряджень), тому кінцеву точку рейсу визначити неможливо.

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Фото: Starboard Maritime Intelligence/The Insider

Ще один танкер — C VIKING під прапором Сьєрра-Леоне — також змінив маршрут у Північній Атлантиці та взяв курс у напрямку Ірландії (замість пункту призначення в нього так само зазначено FOR ORDERS).

Фото: Starboard Maritime Intelligence/The Insider

Ще одне судно, яке змінило курс, — танкер SONA під прапором Сьєрра-Леоне. Він рухався з Фінської затоки у напрямку єгипетського міста Порт-Саїд, однак відхилився від маршруту через Ла-Манш.

Фото: Starboard Maritime Intelligence/The Insider

Фото: Starboard Maritime Intelligence/The Insider

Також змінив курс танкер MAINI під прапором Камеруну. Він рухався Північним морем із російського Приморська, а пунктом призначення був вказаний Порт-Саїд.

Фото: Starboard Maritime Intelligence/The Insider

Як зазначило видання, кілька суден, проти яких запроваджені санкції США та ЄС, але які ходять під прапором Росії, а не третіх юрисдикцій, продовжують проходити через Ла-Манш. Зокрема це танкер KRASNOYARSK та вантажне судно ADLER.

Згідно з даними української розвідки, LION I у 2025 році брав участь в експорті російської нафти та нафтопродуктів із порту Приморськ. Із травня 2025 року власником і комерційним менеджером танкера є зареєстрована на Сейшельських Островах компанія Kario Maritime Inc, а технічним менеджером — китайська компанія Mo Chou Hu Shipmanagement Co. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.

C VIKING використовувався для перевезення російської нафти з портів РФ. SONA брав участь в експорті нафти та нафтопродуктів із портів Тихоокеанського регіону РФ.

MAINI, за даними розвідки, бере участь у перевезенні російської нафти в обхід західних санкцій і пов’язаний з індійською компанією Galena Ship Management, афілійованою з одним із найбільших операторів російського тіньового флоту — Gatik Ship Management.

14 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти протоеою Ла-Манш.