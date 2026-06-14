Ексочільник Роскосмосу Рогозін запропонував підривати російські тіньові танкери в разі їхнього захоплення

Ексочільник Роскосмосу, «сенатор» російської Держдуми Дмитро Рогозін запропонував встановлювати вибухівку на цивільні судна, пов’язані з РФ, – аби підірвати їх в разі захоплення .

Про це написало Moscow Times у неділю, 14 червня.

Таку «пропозицію» Рогозін висунув у відповідь на затримання Великою Британією тіньового танкера SMYRTOS.

«Треба мінувати танкери, які ми використовуємо… Якщо кілька разів у них під носом вибухне з розливом нафти та відповідними екологічними наслідками, вони одразу схаменуться», — заявив він.

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Ініціативу Рогозіна підхопили так звані Z-блогери — мовляв, їм така ідея «вже не здається дивною». А наближений до Міноборони держави-агресора РФ пропагандистський Telegram-канал Рыбарь визнав, що затримання SMYRTOS доводить дедалі складніше становище для російського тіньового флоту.

14 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти протокою Ла-Манш.

Як написало згодом видання The Insider, після захоплення танкера інші пов’язані з РФ судна почали змінювати маршрути і оминати Ла-Манш.