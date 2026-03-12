Стежать за екіпажем, перешкоджають перевіркам. На танкерах російського тіньового флоту з’явилися вагнерівці — ЗМІ

Росія почала залучати колишніх найманців ПВК Вагнер до екіпажів суден свого тіньового флоту . Вони мають не допускати захоплення або перевірки танкерів, а також контролювати сам екіпаж.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у четвер, 12 березня.

Там зазначили, що залучення вагнерівців свідчить про мілітаризацію тіньового флоту, який перетворюється на «інструмент гібридної війни проти Європи». Присутність тіньових танкерів поблизу портів, підводних кабелів та енергетичної інфраструктури створює додаткові ризики для безпеки Європи, вважають у ЦПД, — і одних лише санкцій у таких умовах «може бути недостатньо».

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Раніше фінська газета Helsingin Sanomat опублікувала матеріал про розслідування, яке вона провела спільно з естонським виданням Delfi та Міжнародним Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Там йшлося про те, що на суднах, які перебували у Фінській затоці, було ідентифіковано щонайменше 17 росіян без морської кваліфікації. Попри це вони входили до складу екіпажів, і 12 із них мали зв’язки з ПВК Вагнер або російською військовою розвідкою.

Поліція безпеки Фінляндії (Suojelupoliisi, або Supo) підтвердила присутність на суднах тіньового флоту так званих груп захисту. Проте запобігання захопленню танкерів може бути не єдиною їхньою задачею. Як заявив колишній військовий аташе Великої Британії в Естонії та Латвії Глен Грант, російські військові також можуть стежити за тим, як відбувається взаємодія з підсанкційними танкерами з боку західних органів влади.

9 березня прокуратура Швеції повідомила про затримання капітана судна Caffa, громадянина Росії, за підозрою у використанні підроблених морських сертифікатів та порушенні морського законодавства і закону про безпеку суден.

6 березня судно Caffa, що перебуває під санкціями України, затримала берегова охорона Швеції - через підозри у фальшивому прапорі, відсутності обов’язкової страховки та невідомому власницькому статусі.

