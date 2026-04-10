Попри обіцянки Стармера. Британія побоялась захоплювати російські підсанкційні танкери у Ла-Манші — The Telegraph

Про це повідомила 9 квітня газета The Telegraph.

Врешті-решт танкерам російського тіньового флоту дозволили пройти через протоку Ла-Манш.

Видання зауважило, що Генеральний прокурор Англії та Вельсу лорд Річард Гермер надав юридичні консультації щодо того, як можна було б зупинити ці танкери в британських територіальних водах і запобігти доставці санкційної нафти союзникам Росії. За його рекомендаціями, на судна могли б висадитися спецпризначенці та офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

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Проте таких операцій досі не проводилося через побоювання щодо порушення міжнародного морського права.

9 квітня The Telegraph написала, що російський фрегат Адмірал Григорович, озброєний ракетами, провів через британські води два танкери, які перебувають під санкціями. Корабель Королівського флоту Tideforce весь час просто слідував за цією «процесією».

Наприкінці березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що надав військовим дозвіл на висадку на борт та затримання танкерів російського тіньового флоту. Очільник Британського уряду тоді пояснив, що схвалив агресивніші дії проти таких суден, оскільки російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, «потирає руки» від різкого зростання цін на нафту. Такий стрибок цін був спричинений війною США та Ізраїлю проти Ірану, що тривала на той момент.