Британія може продати нафту із захопленого тіньового танкера і віддати гроші Україні — The Telegraph
Танкер Smyrtos був перехоплений, коли намагався пройти протокою Ла-Манш (Фото: MarineTraffic / War & Sanctions)
Уряд Великої Британії розглядає можливість продати нафту з танкера Smyrtos, захопленого в Ла-Манші 14 червня. Йдеться про близько 100 тис. тонн нафти марки Urals вартістю 35 млн фунтів стерлінгів.
Про це написала The Telegraph 24 червня з посиланням на власні джерела, наближені до уряду.
За інформацією співрозмовників видання, кошти, виручені з продажу нафтового вантажу, можуть або передати безпосередньо Україні, або використати їх для закупівлі озброєння.
Є й альтернативний варіант — переробка нафти з танкера Smyrtos та її подальше використання на внутрішньому британському ринку, але механізм передачі сировини енергетичним компаніям наразі не визначений.
Капітан танкера Smyrtos — 38-річний громадянин Індії - залишається під вартою. Йому висунуто обвинувачення в порушенні санкційного режиму. Судове засідання призначене на 16 липня. Під час попередніх слухань прокуратура заявила, що капітана обвинувачують у «прямому або опосередкованому постачанні чи транспортуванні забороненої нафти або нафтопродуктів із Росії до третьої країни».
14 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що британські військові вперше перехопили танкер тіньового флоту РФ, який намагався пройти протокою Ла-Манш. Танкер Smyrtos під прапором Камеруну йшов із російського порту Усть-Луга. Наразі він стоїть на якорі в Ла-Манші біля міста Веймут і на час розслідування залишається під контролем Міністерства оборони Великої Британії.
Джерела, на які посилається The Telegraph, заявили, що операція проти Smyrtos є лише початком посилення Лондоном тиску на судна, причетні до порушення режиму санкцій. За даними британської влади, російський тіньовий флот налічує понад 1000 танкерів.