«За кожною статистикою стоїть людське життя». ЄС створив групу для сприяння звільненню незаконно утриманих РФ цивільних українців

Євросоюз створив неформальну групу для координації міжнародних дій з метою звільнення незаконно утриманих на тимчасово окупованих Росією територіях українських цивільних.

Про це сказала очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 13 липня, у Брюсселі, повідомило Інтерфакс-Україна.

За словами Каллас, питання долі українських цивільних, яких незаконно утримує РФ, розглядалося під час сніданку перед засіданням Ради ЄС. Посадовиця нагадала, що тисячі людей незаконно утримуються в російських в’язницях, зокрема на окупованих Росією територіях України.

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«Свідчення, які ми почули сьогодні, стали потужним нагадуванням про те, що за кожною статистикою стоїть людське життя», — наголосила Кая Каллас.

І зазначила, що європейські міністри «ухвалили санкції, спрямовані проти російської тюремної системи, та домовилися збільшити підтримку неурядових організацій, які допомагають жертвам [російських окупантів] та їхнім родинам».

Так само 13 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна документально підтвердила факти незаконного утримання Росією щонайменше 1 878 цивільних осіб. За інформацією Андрія Сибіги, однією з найбільших груп серед незаконно утримуваних Росією українських цивільних залишаються кримські татари.