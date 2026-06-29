У Єврокомісії заявили, що консультувалися з Україною перед вилученням військовозобов'язаних з програми захисту

Європейська комісія проводила консультації з Україною перед ухваленням рішення про вилучення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС. Про це у понеділок, 29 червня, під час брифінгу повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

Раніше єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер стверджував, що саме українська влада зверталася з відповідним проханням до Брюсселя. Водночас Ламмерт уточнив, що йдеться про консультації.

Реклама

«Йшлося саме про проведення консультацій. Це пропозиція Єврокомісії, щодо якої провели консультації з українською владою на різних рівнях. Комісар мав на увазі, що Комісія дотримувалася своєї перевіреної методології у співпраці з Україною. Це означає: ніяких рішень щодо України без України», — сказав речник.

Читайте також: У Данії пропонують припинити видачу посвідок українським чоловікам призовного віку

Він також повідомив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження тимчасового захисту для українців передбачає три ключові напрями:

Перший — забезпечення правової визначеності та стабільності для громадян України в країнах ЄС,

Другий — узгодження з оборонними потребами, зокрема обмеження дії захисту для новоприбулих чоловіків призовного віку, яким українська влада заборонила виїзд через військовий обов’язок,

Третій — підготовка держав-членів до довгострокових рішень, включно з переходом до постійних статусів проживання або організованого повернення.

26 червня Радіо Свобода з посиланням на анонімного чиновника ЄС писала, що військовозобов'язаним українцям можуть почати відмовляти в тимчасовому захисті вже за кілька тижнів.

Водночас чиновник наголошував, що обмеження не поширюватимуться на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС — його продовжуватимуть і надалі, навіть для військовозобов'язаних. Винятки можуть стосуватися осіб із військовими обов’язками, які вже перебувають під цим статусом.

1 червня видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.