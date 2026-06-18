Фон дер Ляєн хоче обмежити прийом частини українських біженців до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про намір продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС, але водночас розглянути можливість введення обмежень для окремих категорій біженців, зокрема чоловіків призовного віку.

Про це у середу, 17 червня, пише Spiegel, посилаючись на лист фон дер Ляєн до лідерів країн ЄС напередодні саміту Євросоюзу.

За її словами, Брюссель запропонує продовжити механізм тимчасового захисту для українських біженців, однак його умови можуть бути змінені таким чином, щоб «не послаблювати здатність України до самооборони».

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Хоча конкретні деталі майбутньої ініціативи поки що не оприлюднені, формулювання в документі дає підстави припускати, що йдеться насамперед про чоловіків призовного віку. Раніше низка держав-членів ЄС, зокрема Німеччина, висловлювалися за те, щоб ускладнити надання захисту українським чоловікам віком від 23 до 60 років.

Наразі українці, які рятуються від війни, користуються захистом відповідно до директиви ЄС про масовий наплив переміщених осіб. Завдяки цьому їхні заявки не розглядаються індивідуально, а право на проживання надається автоматично. Чинний механізм діє до 4 березня 2027 року.



Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер раніше заявляв, що Єврокомісія найближчим часом представить пропозицію щодо подальшого продовження цього режиму. Від початку повномасштабного вторгнення статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали понад 4,3 мільйона громадян України.

Інфографіка: NV

1 червня видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

2 червня представниця генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх підтвердила, що такі обговорення мають місце, й уточнила, що ці обмеження не стосуватимуться українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом — це понад 1,15 млн українських чоловіків-біженців у ЄС.

Рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців можуть ухвалити у липні або вже у вересні 2026 року.