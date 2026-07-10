Естонія підтримала пропозицію Єврокомісії вилучити військовозобов'язаних українців з програми тимчасового захисту

Уряд Естонії схвалив пропозицію Європейської комісії щодо продовження дії механізму тимчасового захисту для українців, які перебувають у країнах Євросоюзу через війну, до 4 березня 2028 року.

Про це у п’ятницю, 10 липня, заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.

За словами очільника МВС, Естонія й надалі підтримуватиме Україну та громадян, які були змушені покинути свої домівки внаслідок російської агресії.

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«Багато українських біженців не можуть повернутися додому, оскільки Росія окупувала частину їхньої країни та продовжує завдавати ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Продовження тимчасового захисту дає людям упевненість у тому, що вони зможуть безпечно облаштовувати своє життя до того часу, коли повернення в Україну стане можливим», — зазначив Таро.

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Пропозиція Єврокомісії передбачає подовження режиму тимчасового захисту ще на один рік — до березня 2028 року. Водночас документ містить нове положення, відповідно до якого надалі такий статус не поширюватиметься на громадян України, які через військовий обов’язок не мають законних підстав для виїзду з країни.

Водночас це правило не вплине на українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Вони збережуть усі надані права — зокрема можливість проживання, роботи, навчання, а також доступ до соціальних і медичних послуг.

Ігор Таро зазначив, що держави Євросоюзу мають і надалі діяти за спільними правилами щодо тимчасового захисту та одночасно готуватися до його поступового завершення. Після закінчення війни це дозволить українцям або перейти на інші законні підстави для перебування в ЄС, або повернутися додому.

Нині тимчасовий захист у країнах Євросоюзу мають близько 4,4 мільйона українців, які залишили Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

1 червня видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

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26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.

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Того ж дня Радіо Свобода з посиланням на анонімного чиновника ЄС писала, що військовозобов'язаним українцям можуть почати відмовляти в тимчасовому захисті вже за кілька тижнів.

Водночас чиновник наголошував, що обмеження не поширюватимуться на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС — його продовжуватимуть і надалі, навіть для військовозобов'язаних. Винятки можуть стосуватися осіб із військовими обов’язками, які вже перебувають під цим статусом.