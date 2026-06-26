Пропозиція Єврокомісії продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2028 року з одночасним запровадженням обмежень для новоприбулих військовозобов’язаних набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС. Про це в Брюсселі повідомив неназваний посадовець ЄС, якого цитує Радіо Свобода .

За його словами, подальший розгляд залежить від держав-членів ЄС, які, ймовірно, зацікавлені ухвалити рішення в найкоротші строки. Після погодження зазвичай минає близько 20 днів до офіційного оприлюднення, після чого норма набирає чинності.

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Раніше джерела Радіо Свобода повідомляли, що країни ЄС планують підтримати продовження тимчасового захисту з відповідними обмеженнями для військовозобов'язаних українців орієнтовно в липні, але не пізніше вересня.

У Єврокомісії також відкинули твердження про дискримінаційний характер цих змін. Там наголосили, що позиція Ради Європи щодо можливих ризиків дискримінації не враховує юридичної специфіки документа.

«Текст рішення не сформульований як такий, що стосується чоловіків. Він сформульований нейтрально і стосується осіб, на яких поширюються військові обов’язки відповідно до українського законодавства», — пояснив посадовець Єврокомісії.

Водночас представник Єврокомісії додав, що громадяни, які не підпадатимуть під нові умови тимчасового захисту, зможуть подаватися на статус біженця, однак ця процедура передбачає індивідуальний розгляд і не гарантує позитивного рішення. Сам факт ухилення від військової служби, за його словами, не є підставою для надання притулку, а шанси на задоволення таких заяв оцінюються як низькі.

Водночас підкреслюється, що обмеження не поширюватимуться на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС — його продовжуватимуть і надалі, навіть для військовозобов'язаних. Винятки можуть стосуватися осіб із військовими обов’язками, які вже перебувають під цим статусом.

Посадовець додав, що нові правила стосуватимуться всіх військовозобов'язаних українців незалежно від статі. При цьому, за словами посадовця, формальних підтверджень на кшталт штампа про законний виїзд за кордон може бути недостатньо для доведення права на захист.

«Ми вже обговорюємо це питання з українською владою, щоб забезпечити максимально об'єктивний і справедливий механізм перевірки. Справді, якщо людині було дозволено виїхати, наприклад, лише на тиждень у службове відрядження, а вона звертається за тимчасовим захистом, то самим фактом такого звернення вона фактично порушує законність свого виїзду з України», — підкреслили в Єврокомісії.

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1 червня видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.