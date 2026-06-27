Голова єврокомітету Бундестагу виступив проти скасування захисту для українських чоловіків у ЄС

Наміри Європейської комісії припинити надання тимчасового захисту українським чоловікам , які є військовозобов'язаними, є помилкою.

Про це у суботу, 27 червня, заявив німецький політик від партії Зелених, голова комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрайтер, повідомляє ntv.

Політик вважає, що нікого не можна примушувати брати зброю до рук, якщо це суперечить совісті людини.

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«Я відстоюю право на відмову від військової служби за переконаннями», — зазначив Гофрайтер.

Скасування захисту для українців в Європі — що відомо

26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року через продовження війни та необхідність подальшої допомоги.

Проте ця пропозиція офіційно не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні. Таке рішення ухвалили після того, як 4 червня Бруннер заявив, що саме від України надійшло прохання скасувати тимчасовий захист для чоловіків цієї вікової категорії, і члени ЄС розпочали обговорення відповідного виключення із загальної директиви.

Процес дискусій тривав від початку червня, коли представниця генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх підтвердила розгляд обмежень для тих, хто виїхав без законних підстав. Вона уточнювала, що ці заходи не поширюватимуться на осіб, які вже перебувають під захистом, тому понад 1,15 мільйона українських чоловіків-біженців у ЄС нововведення не зачеплять.