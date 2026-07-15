Посли ЄС не погодили надання тимчасового захисту для нових заявників з України, які підлягають мобілізації

Держави-члени Євросоюзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають, що цей статус надаватимуть не всім.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради.

Згідно з узгодженим рішенням, надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим людям, які «виконують свої військові обов’язки в Україні». Це обмеження застосовуватиметься виключно до нових заявників і не вплине на українців, які вже користуються статусом тимчасового захисту в країнах ЄС.

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«Сигнал є чітким: ми продовжуємо підтримувати Україну. Водночас у межах цієї підтримки ми хочемо переконатися, що Україна має можливість захищати себе. Саме тому наша система тимчасового захисту поважає законні потреби України», — заявив міністр юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії Джим О’Каллаган.

Для отримання тимчасового захисту громадяни, які виїхали з України, повинні будуть підтвердити виконання вимог, пов’язаних із військовим обов’язком. Наприклад, це можна буде зробити, пред’явивши паспорт із відміткою про виїзд, проставленою українськими органами влади, яка підтверджує, що людина законно залишила територію України, а отже, виконала вимоги, пов’язані з військовим обов’язком. Також підтвердженням може бути документ у паперовій або електронній формі, який засвідчує звільнення від військового обов’язку або виконання відповідних вимог, зазначили у Єврораді.

До цього часу дію механізму тимчасового захисту було продовжено до 4 березня 2027 року. Із березня 2022 року понад 4 мільйони осіб, які були змушені залишити Україну, скористалися цим механізмом захисту в країнах Європейського Союзу.

Як повідомляла Rzeczpospolitej, загалом у Європі налічується 4,3 мільйона українців, які мають статус тимчасового захисту. Найбільше з них — у Німеччині (1,2 мільйона) та Польщі (960 000). За даними реєстру PESEL, станом на 15 червня у Польщі проживає понад 218 000 чоловіків з України віком від 18 до 65 років. Загалом у ЄС дорослі чоловіки становлять 26,6% усіх осіб, що перебувають під захистом, тобто приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають цей статус.

Інфографіка: NV

26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.

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Того ж дня Радіо Свобода з посиланням на анонімного чиновника ЄС писала, що військовозобов'язаним українцям можуть почати відмовляти в тимчасовому захисті вже за кілька тижнів.