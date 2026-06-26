Без чоловіків призовного віку: Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року

Комісар Європейського Союзу з питань міграції Магнус Бруннер підтвердив рішення щодо тимчасового захисту для українців (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер, пише Радіо Свобода.

«Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік», — додав він.

Реклама

Рішення не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні. Бруннер зазначив, що це те, «про що Україна просила ЄС».

Пропозицію щодо продовження тимчасового захисту має затвердити Рада ЄС.

1 червня видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

Інфографіка: NV

Буннер підтверджував, що Україна просить ЄС виключити українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту.

17 червня Spiegel також писало, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір обмежити захист для українських чоловіків, які підлягають мобілізації.