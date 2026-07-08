Угорські державні ЗМІ припинили мовлення і перепросили за брехню

В Угорщині державний телеканал M1 та інші угорські медіа, редакційну політику яких контролював колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан, у вівторок припинили мовлення.

Про це пише угорське незалежне видання Telex та британське The Guardian.

«Суспільні ЗМІ не можуть брехати. Ми перепрошуємо за те, що робили це стільки років. Суспільні ЗМІ зараз трансформуються, щоб бути незалежними та авторитетними в майбутньому. Служба новин тимчасово призупинена. Слідкуйте за оновленнями», — йшлося в повідомленні на екрані.

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Така ж заставка з’явилася на сайті Hirado.hu.

На радіо Kossuth Radio замість новин транслювали музику. Згодом у повідомленні угорського державного агентства MTI зазначили, що M1 тимчасово відновить мовлення у новому форматі — з фільмами та без новин.

Новинні програми, за даними MTI, повертатимуться поступово після створення нового відділу новин. При цьому зміни не мають суттєво вплинути на інші програми, зокрема спортивні трансляції на M4 Sport.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав зупинку державної пропаганди історичною подією.

«Історичний день. Сьогодні завершується ера пропагандистських трансляцій на платформах суспільних медіа. Вони брехали вночі, вдень, на всіх хвилях. Цьому тепер кінець», — написав Мадяр у Facebook.

Під час виборчої кампанії він і партія Тиса обіцяли припинити фінансування партійної пропаганди в суспільних медіа. Головним її майданчиком вважався телеканал M1, створений як новинний канал за урядів Орбана.

The Guardian пише, що жорсткий контроль над медіа був одним із ключових елементів 16-річного правління Орбана. За цей час він перетворив Угорщину на так звану «неліберальну» демократію, що дедалі більше суперечила нормам ЄС.

Тимчасовий гендиректор MTVA Андраш П. Горват звільнив директора M1 Жолта Немета. Також, за даними ЗМІ, пішов у відставку заступник директора з контенту Жолт Мезей. Кількох ведучих усунули, зокрема Аттілу Часара вивели з будівлі охоронці.

Після завершення перехідного періоду постійних керівників оберуть на конкурсі.