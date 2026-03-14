Володимир Фесенко політолог

Теоретично може бути, але якщо це й відбудеться, то це можуть бути поодинокі удари. Іран і так намагається бити по всіх своїх сусідах, практично по всіх країнах, де так чи інакше присутні американські інтереси або інтереси Ізраїлю. І навіть там, де немає цих великих інтересів, але Іран хоче підштовхнути ці країни до того, щоб вони тиснули на США, щоб ті припинили війну. Наприклад, удари по Оману. Немає жодного практичного сенсу в таких ударах. Навпаки, Оман був посередником в переговорах між США і Іраном. Тим не менше, це Іран.