«Можуть бути поодинокі удари». Фесенко — про погрози Ірану, де Україну назвали «законною ціллю»
Іран звинуватив Україну в підтримці Ізраїлю й визнав «законною ціллю» (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)
Голова комітету нацбезпеки Ірану погрожує Україні через допомогу Ізраїлю із дронами-перехоплювачами, заявивши, що «вся територія перетворилась на законну ціль». Наскільки серйозно треба ставитися до таких заяв і чи можуть це бути ракетні удари, в ефірі Radio NV відповів політолог Володимир Фесенко.
Володимир Фесенко
Теоретично може бути, але якщо це й відбудеться, то це можуть бути поодинокі удари. Іран і так намагається бити по всіх своїх сусідах, практично по всіх країнах, де так чи інакше присутні американські інтереси або інтереси Ізраїлю. І навіть там, де немає цих великих інтересів, але Іран хоче підштовхнути ці країни до того, щоб вони тиснули на США, щоб ті припинили війну. Наприклад, удари по Оману. Немає жодного практичного сенсу в таких ударах. Навпаки, Оман був посередником в переговорах між США і Іраном. Тим не менше, це Іран.