«Можуть бути поодинокі удари». Фесенко — про погрози Ірану, де Україну назвали «законною ціллю»

14 березня, 16:19
Іран звинуватив Україну в підтримці Ізраїлю й визнав «законною ціллю» (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Іран звинуватив Україну в підтримці Ізраїлю й визнав «законною ціллю» (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Автор: Інна Марецька

Голова комітету нацбезпеки Ірану погрожує Україні через допомогу Ізраїлю із дронами-перехоплювачами, заявивши, що «вся територія перетворилась на законну ціль». Наскільки серйозно треба ставитися до таких заяв і чи можуть це бути ракетні удари, в ефірі Radio NV відповів політолог Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

політолог

Теоретично може бути, але якщо це й відбудеться, то це можуть бути поодинокі удари. Іран і так намагається бити по всіх своїх сусідах, практично по всіх країнах, де так чи інакше присутні американські інтереси або інтереси Ізраїлю. І навіть там, де немає цих великих інтересів, але Іран хоче підштовхнути ці країни до того, щоб вони тиснули на США, щоб ті припинили війну. Наприклад, удари по Оману. Немає жодного практичного сенсу в таких ударах. Навпаки, Оман був посередником в переговорах між США і Іраном. Тим не менше, це Іран.

Реклама

Теги:   Радіо NV удар США та Ізраїлю по Ірану Дональд Трамп Ракетні удари

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies