Зеленський призначив Качку представником України в ЄС і надав ще одну посаду

17 липня, 12:24
Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України в ЄС (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України в ЄС (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Колишній віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка стане представником України при ЄС і поєднуватиме цю роботу з посадою торгового представника в межах двосторонніх угод із партнерами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Качкою.

Зеленський провів розмову з Тарасом Качкою та подякував йому за «змістовність і конструктивність взаємодії» України з європейськими інституціями. Зеленський зазначив, що тепер необхідно активізувати роботу за окремими секторами та поглибити деталізацію дій для проходження відкритих кластерів у переговорах із Євросоюзом щодо вступу України.

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«Але слід зосередитися на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС задля відкриття наступних кластерів. Ми очікуємо на рішення ще щодо чотирьох кластерів. Вважаю, що Тарас зможе найефективніше реалізувати це в Представництві України при ЄС — у Брюсселі», — заявив він.

Зеленський додав, що, «зважаючи на високу ефективність і досвід Качки у торговельній політиці», він поєднуватиме цю роботу з Євросоюзом із функцією торговельного представника України.

16 липня в уряді змінився віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки цю посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Євросоюз Володимир Зеленський Тарас Качка

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