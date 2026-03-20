Йшов під прапором Мозамбіку. Франція затримала танкер російського тіньового флоту у Середземному морі

У Середземному морі затримали ще один танкер тіньового флоту РФ (Фото: Емманюель Макрон / Х)

Франція в п’ятницю, 20 березня, затримала в Середземному морі танкер Дейна тіньового флоту РФ , який йшов із країни-агресора Росії під фальшивим прапором.

Про це повідомив президент країни Емманюель Макрон в своєму Х.

За його словами, вранці французькі військово-морські сили перехопили у Середземному морі ще один танкер, пов’язаний з тіньовим флотом.

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Він наголосив, що події навколо Ірану не вплинуть на підтримку України з боку Франції.

«Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть накопичити прибуток та фінансувати воєнні зусилля Росії. Ми цього не допустимо», — підкреслив Макрон.

Крім цього, в морській префектурі Франції уточнили, що танкер рухався під прапором Мозамбіку та прямував із Мурманська (РФ).

Його затримали відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, оскільки є підозри, що судно використовувало фальшивий прапор, зазначили там.

У відомстві додали, що операцію провели у співпраці з Британією, а зараз військові супроводжують танкер до місця стоянки, де його мають додатково перевірити.

Інфографіка: NV

22 січня танкер Grinch затримали за підтримки Великої Британії неподалік від Іспанії після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Це судно є частиною російського тіньового флоту та потрапило під санкції ЄС та Великої Британії.

25 січня канал BFMTV повідомив, що танкер Grinch після затримання доправили в Марсель, а капітана взяли під варту.

29 січня Макрон заявив, що Париж має намір посилювати тиск на Росію, зокрема він працює над новими санкціями на європейському рівні та продовжує зусилля зі знешкодження тіньового флоту.

17 лютого Франція звільнила танкер тіньового флоту РФ Grinch, який був затриманий у січні, після сплати кількох мільйонів євро штрафу та витрат за стоянку.

