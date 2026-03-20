Танкер, який перевозив дизель, ймовірно, прямуючи на Кубу , оновив своє призначення на Тринідад і Тобаго. Це сталося невдовзі після того, як Міністерство фінансів США пояснило, що острову заборонено отримувати російське пальне.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер Sea Horse, який, ймовірно, перевозить 200 тис. барелів російського дизельного пального, у п’ятницю, 20 березня, прямує до нового заявленого пункту призначення — Тринідаду і Тобаго.

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Минулого місяця судно раптово призупинило свій рейс посеред Північної Атлантики через фактичну паливну блокаду Куби з боку Сполучених Штатів.

Згідно з даними судноплавства, ще один танкер, Анатолий Колодкин, все ще прямує Атлантичним океаном до порту Матансас на Кубі.

Коли 20 березня кремлівського чиновника попросили підтвердити, чи прямує російська нафта на Кубу, він відмовився коментувати конкретні поставки палива.

Натомість Дмитро Пєсков, речник диктатора РФ Володимира Путіна, заявив журналістам, що Москва «підтримує постійний контакт з кубинським керівництвом» і вивчає варіанти надання допомоги Гавані на тлі її проблем.

Після захоплення в січні колишнього диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту цій острівній державі.

13 березня президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що острів не отримував нафти вже понад три місяці і був змушений покладатися на сонячну енергію, природний газ і теплоелектростанції. Внаслідок енергетичної кризи уряд був змушений відкласти операції для десятків тисяч громадян.

16 березня на Кубі стався другий блекаут. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості повідомило про «повне від'єднання» національної електромережі.