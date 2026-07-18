Танкер тіньового флоту РФ , який перебуває під санкціями за перевезення російської нафти, ймовірно, розлив нафту біля узбережжя Оману.

Про це пише Reuters, посилаючись на супутникові знімки, проаналізовані експертами.

За даними систем відстеження суден, танкер Caroline Bezengi перед останнім рейсом завантажив російську нафту в Новоросійську. Востаннє він передавав сигнал через систему AIS 11 червня поблизу узбережжя Ємену, після чого перестав бути видимим у відкритих сервісах моніторингу, зазначили в агентстві.

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На супутникових знімках Copernicus Sentinel-1 і Sentinel-2, зроблених у період із 2 до 13 липня, поблизу острова Аль-Кіблія зафіксували сріблясто-сіру пляму, яка, на думку трьох незалежних експертів, є розливом нафти. Reuters також переглянуло відео, на якому видно танкер біля цього району, однак не змогло незалежно підтвердити дату запису.

Причина ймовірного витоку поки невідома, підкреслили там. За інформацією двох джерел у сфері морської безпеки, ще 8 червня екіпаж повідомляв про проблеми з танкером поблизу єменського порту Мукалла. Одне з джерел також підтвердило факт розливу.

В агентстві додали, що судно перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії через участь у транспортуванні російських нафтопродуктів в обхід західних обмежень. Власником танкера у міжнародних судноплавних базах даних вказана компанія Rentoor Shipmanagement із Шанхая, однак отримати її коментар Reuters не вдалося.