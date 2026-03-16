Такер Карлсон заявив, що ЦРУ готує проти нього кримінальну справу через його розмови з іранцями до війни

Такер Карлсон заявив, що ЦРУ готує проти нього кримінальну справу (Фото: Скріншот відео / Oliver Alexander / Twitter)

Журналіст Такер Карлсон заявив, що ЦРУ передало в Мін'юст США матеріали для підготовки кримінальної справи проти нього через його спілкування з людьми в Ірані ще до війни.

На своїй сторінці в X він заявив, що правоохоронці «прочитали» його повідомлення, які він надсилав іранцям.

«Днями я дізнався, що ЦРУ готує проти мене якісь кримінальні матеріали — заяву про злочин до міністерства юстиції на підставі нібито скоєного мною злочину. Що це за злочин? Ну, розмови з людьми в Ірані до війни. Вони прочитали мої повідомлення», — заявив Карлсон.

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За його словами, злочин «полягає в порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA) або чогось такого».

Такер також запевняє, що ніколи не брав ні в кого грошей і не є іноземним агентом.

«На відміну від багатьох людей, які коментують політику США і світові справи, у мене є тільки одна відданість — Сполученим Штатам», — сказав Карлсон.

На думку Карлсона, матеріали ЦРУ навряд чи призведуть до кримінальних звинувачень.

6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що блогер і подкастер Такер Карлсон більше не належить до його політичного руху MAGA (Make America Great Again) — через розбіжності щодо військової операції в Ірані.

Раніше Карлсон неодноразово поширював неправду і російську пропаганду про Україну. Він покинув телеканал Fox News у квітні 2023 року, після чого запустив у соцмережі X власне шоу.

У лютому 2024 року Такер Карлсон узяв інтерв'ю у Володимира Путіна. Після цього він запропонував президенту України Володимиру Зеленському поспілкуватися в такому самому форматі і заявив, що нібито погодив інтерв'ю. Але прессекретар президента Сергій Нікіфоров спростував заяви Карлсона.

У лютому 2025-го Карлсон назвав Зеленського «диктатором» і заявив, що українці витрачають «його гроші».

17 червня президент Трамп публічно посварився з Карлсоном. Причиною конфлікту стала позиція щодо війни Ізраїлю та Ірану. Зокрема, Трамп назвав Карлсона божевільним.

«Поясніть чокнутому Карлсону, що Іран не може мати ядерної зброї», — писав глава Білого дому в соцмережі Truth Social.

У грудні 2025-го блогер провів інтерв'ю з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.