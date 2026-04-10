«Я гублюся у безлічі переписок». Стармер розповів, що світові лідери мають WhatsApp-групи для обговорення різних питань, зокрема України

10 квітня, 13:33
Стармер зізнався, що не є прихильником WhatsApp-груп зі світовими лідерами (Фото: Frank Augstein/Pool via REUTERS)

Стармер зізнався, що не є прихильником WhatsApp-груп зі світовими лідерами (Фото: Frank Augstein/Pool via REUTERS)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що світові лідери мають WhatsApp-групи для обговорення різних питань, зокрема щодо України.

«Існує чимало груп у WhatsApp, об'єднаних за різними категоріями лідерів. Мушу зізнатися, я не є прихильником WhatsApp. Бо там я просто гублюся серед безлічі переписок. Але ми створили такі групи для різних об'єднань, зокрема щодо таких питань, як Україна тощо», — сказав він у подкасті Talking Politics на телеканалі ITV News.

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Стармер зазначив, що наразі лідери часто спілкуються як віч-на-віч, так і телефоном.

На його думку, світові лідери повинні будувати стосунки переважно під час особистих зустрічей.

На запитання, які лідери люблять WhatsApp найбільше, Стармер відповів, що це прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб.

Він також додав, що Стубб — «чудовий посередник», який спонукає світових лідерів до розмови.

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У березні пов’язані з російськими спецслужбами хакери здійснили масштабні атаки на користувачів комерційних месенджерів, зокрема Signal і WhatsApp.

Раніше повідомлялося, що мішенню росіян у популярних месенджерах стають чиновники, військові та журналісти з усього світу.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Кір Стармер WhatsApp Александр Стубб

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