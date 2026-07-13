Стоять борт до борту. ЗСУ очистили Азовське море від російських танкерів, проте РФ зосередила їх в іншому місці — Defence Express

Намагаючись врятувати свої танкери від атак українських безпілотників в Азовському морі , країна-агресор Росія зосередила їх у Чорному.

Про це у понеділок, 13 липня, пише Defence Express (DE), зазначаючи, що операцію Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) з ударами по тіньовому флоту РФ у акваторії Азовського моря, можна вважати завершеною, а море — очищеним.

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Про це свідчать як супутникові знімки від Європейскьої космічної агенції, так і звіт за результатами чергової атаки у ніч проти понеділка.

Спираючись на супутникові знімки за 11 та 12 липня, аналітики DE констатують, що окрім Таганрозької затоки акваторія Азовського моря була вже фактично «чистою».

Лише у південній частині Азовського моря, біля берегів Таманського півострова, станом на неділю, перебувало приблизно 25 суден.

Однак у Чорному морі, по інший бік Таманського півострова 12 липня було зафіксоване величезне скупчення з понад пів сотні суден, які кількома групами розміщені у 15−30 км від берега, вказує DE. Їх також було видно на супутникових знімках за 11 липня.

Фото: Defence Express

Частина з цих суден, скоріш за все, проводить перевалку вантажів, бо щільно стоять борт до борту, звертає увагу DE. Крім того, присутні невеличкі судна, можливо буксири, чи катери охорони російських військових формувань.

Інші дві групи суден, південніше, ймовірно, очікують своєї черги на перевалку, резюмує видання.

Раніше 13 липня командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що у ніч проти понеділка було уражено ще 15 російських суден.

Українські дрони атакували сім танкерів, п’ять суховантажів, пором та два буксири вночі. Загалом за вісім діб дрони СБС уразили 105 суден країни-агресора РФ в акваторії Азовського моря, заявив Мадяр.

12 липня командувач СБС повідомляв про ураження 14 російських суден за ніч: 10 танкерів та чотирьох поромів. За даними аналітиків Defense Express, в акваторії Азовського моря можуть перебувати приблизно 120 суден РФ, більшість з яких — суховантажі.

ISW писав, що кількість кораблів РФ в Азовському морі могла скоротитися на 55% у період з 30 червня по 11 липня — з 267 до 120 бортів.

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Агентство Reuters повідомляло, що після українських атак Росія тимчасово призупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом і через Керченську протоку, що з'єднує Азовське та Чорне моря.