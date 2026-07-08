Європарламент ухвалив резолюцію, в якій Україну хвалять за реформи, але критикують за Героїв УПА

Європарламент за звітом Європейської комісії щодо євроінтеграційних реформ України ухвалив документ , до якого включено пункт «про добросусідські відносини», де Київ критикують за присвоєння одному з підрозділів ССО назви на честь Героїв УПА.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту в середу, 8 липня.

«Щодо перейменування елітного військового підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії (УПА), то депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу ігнорування польських чутливих питань та горя і вважають, що це рішення підриває сусідські відносини», — зазначили європарламентарі і закликали «до деескалації та відновлення зусиль у добрій волі для примирення».

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Польська радіостанція RMF24 повідомила, що до ухвалення резолюції доклали зусиль польські депутати і що документ став певним компромісом. Депутати Європарламенту від партії Право і справедливість подавали власні поправки, які містили жорсткіші формулювання, зокрема пов’язували процес приєднання України до ЄС з розв’язанням суперечок щодо Волинської трагедії.

Проте підтримку більшості здобула поправка депутата Європарламенту від Громадянської коаліції Анджея Галіцького, яку RMF24 назвала компромісною.

Водночас у Європарламенті зазначили, що в звіті Єврокомісії високо оцінюються «надзвичайні зусилля України щодо зміцнення її демократичних інституцій та забезпечення розподілу влади під час воєнного часу». Депутати Європарламенту привітали прогрес України у судовій реформі та боротьбі з корупцією і закликали до продовження реформ.

19 червня польський президент Польщі Кароль Навроцький через присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

20 червня низка українських політиків, зокрема голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того самого дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла Новою поштою.

Президент України мав бути присутній на Конференції з відновлення України у Гданську 25−26 червня, але вирішив туди не їхати. Делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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28 червня євродепутат та представник польської партії Право і справедливість Пйотр Мюллер повідомив, що фракція Європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті офіційно подала пропозицію про проведення дебатів та подальше ухвалення резолюції на згадку про жертв «геноциду УПА».

7 липня керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Польща готує «цілу низку незрілих ескалаційних кроків» до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам'яті жертв Волинської трагедії.