Мелоні заявила, що більше не хоче розпалювати конфлікт із Трампом

Як пояснила глава уряду Італії Джоржа Мелоні, «наше двостороннє співробітництво зі США має повернутися в нормальне русло» (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що не хоче далі «розпалювати конфлікт» із президентом США Дональдом Трампом .

Про це 23 червня повідомляє італійське видання ANSA.

«Італійська зовнішня політика буде такою ж, як і протягом останніх 80 років: підтримка міцних відносин між США та ЄС — це те, на чому ґрунтується сила Заходу», — сказала Мелоні.

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Як пояснила глава уряду Італії, «наше двостороннє співробітництво зі США має повернутися в нормальне русло».

Крім того, як заявила Мелоні, Італія «має зробити свій внесок» у відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Як заявила прем'єр-міністерка, все залежатиме від ходу реалізації угоди між США та Іраном, за якою уряд Італії стежить, очікуючи з Брюсселя «подробиць», щоб скористатися можливістю гнучкого підходу.

«Я розраховую, що найближчими тижнями кошти від акцизів не знадобляться», — підсумувала вона.

Заява Трампа про те, що він «пожалів» Мелоні, та реакція Італії

За даними агентства Reuters, на саміті G7 з’явилися ознаки того, що Мелоні та Трамп стабілізували відносини, які загострилися цього року через війну в Ірані.

На відео з заходу зафіксовано, як прем'єр-міністр Італії та американський президент вели глибоку розмову, сидячи поруч на невеликому дивані. Однак Трамп натякнув, що просто зробив Мелоні послугу, поспілкувавшись з нею.

«Вона, напевно, рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний з нею розмовляти. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не став цього робити, але мені стало її шкода», — сказав президент США.

У відповідь Мелоні звинуватила Трампа у сфабрикуванні історії про неї.

Вона заявила, що «вражена» коментарями Трампа, які є «повністю вигаданими». Вона також дорікнула главі Білого дому за те, що він ставиться до ворогів Заходу з набагато більшою повагою, ніж до давніх, перевірених союзників.

Прем'єр-міністр наголосила, що Трамп повинен пам’ятати, що ані вона, ані Італія «ніколи не благають».

Після коментарів глави Білого дому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив, що скасовує запланований візит до США наступного тижня.

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«Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня», — написав він.

Мелоні колись була затятою прихильницею Трампа і стала єдиною європейською лідеркою, яка відвідала його інавгурацію у 2025 році.

Однак цього року вона розкритикувала президента США за його випади на адресу Папи Лева через те, що той засудив конфлікт в Ірані. Це, у свою чергу, викликало різку реакцію з боку Трампа, який звинуватив Мелоні у відсутності мужності.