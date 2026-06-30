Супер’яхта, пов’язана з Усмановим, більше не підпадає під санкції ЄС

Адміністративний суд Франкфурта постановив, що супер'яхта Dilbar, пов’язана з родиною російського мільярдера Алішера Усманова , більше не вважається замороженим активом у рамках санкцій ЄС через "відсутність доказів його контролю над трастом".

Про це у вівторок, 30 червня, пише Bloomberg.

У суді зазначили, що наразі немає достатніх доказів того, хто фактично контролює траст, якому належить яхта. Також не встановлено, що ця структура перебуває під впливом або контролем самого Усманова. Через це суд вирішив, що судно не може розглядатися як заморожений економічний ресурс у рамках санкційного режиму ЄС, наголосили у виданні.

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Там нагадали, що рішення стало черговим етапом у тривалій юридичній історії навколо Dilbar — однієї з найбільших супер’яхт у світі. Судно було побудоване німецькою компанією Lürssen на замовлення Усманова та отримало назву на честь його матері. Після запровадження санкцій проти бізнесмена яхта перебувала на обслуговуванні верфі, яка й звернулася до суду, прагнучи довести, що санкційні обмеження більше не поширюються на судно, написали в Bloomberg.

Позов було подано після того, як у березні 2025 року сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову виключили із санкційного списку ЄС. Раніше вона була основною бенефіціаркою трасту The Sister Trust, який володіє яхтою. Суд врахував цей факт і заявив, що сама назва трасту «не є достатнім доказом його зв’язку з Усмановим».

«Наявна на сьогодні інформація не дає змоги зробити достовірні висновки щодо структури власності трасту, а також простежити структуру володіння компанією, якій належить яхта», — сказав суддя. Водночас рішення суду ще не набрало остаточної сили й може бути оскаржене, додали в Bloomberg.

Суд звернув увагу, що траст The Sister Trust і компанія, на яку зареєстрована яхта на Кайманових островах, перебувають під санкціями США, однак не включені до санкційних списків Європейського Союзу.

Санкції проти Усманова — головне

Алішер Усманов потрапив під санкції України у жовтні 2022 року. До санкційного списку Євросоюзу його внесли майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Рішення було обґрунтоване тим, що Усманов має «особливо тісні зв’язки» з диктатором РФ Володимиром Путіним та активно підтримує дестабілізацію України. Бізнесмен заперечував ці твердження. Він наполягав на тому, що до списку його внесли лише через його великий статок, заперечував якісь особливі зв’язки з Путіним і свій вплив на політичні рішення, що ухвалює російська влада.

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Усманов також має британське підданство, тож вважається одним із найбагатших людей не тільки Росії, але й Великої Британії. Тривалий час Усманов був власником лондонського футбольного клубу Арсенал, а з його холдингом USM донедавна мав спонсорський контракт ліверпульський Евертон.