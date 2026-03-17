КВІР підтвердив убивство командира підрозділу Басідж Сулеймані, який придушував протести в Ірані — ЗМІ

Дим над столицею Ірану Тегераном після ударів США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив убивство командира підрозділу Басідж Голамрези Сулеймані . Про це повідомляє Associated Press у вівторок, 17 березня, посилаючись на офіційне судове інформагентство країни Mizan.

Сулеймані був одним із високопоставлених чиновників з питань безпеки. Його смерть завдала серйозного удару по керівництву Ірану, пише AP.

Водночас іранські державні ЗМІ не підтвердили смерть секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані, якого вважали однією з найвпливовіших фігур у країні.

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Раніше 17 березня Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Голамрези Сулеймані під час ударів по Ірану. У ЦАХАЛ зазначили, що Сулеймані виконував обов’язки командира підрозділу Басідж протягом останніх шести років та брав участь у жорстокому придушенні протестів в Ірані у грудні 2025 року.

«Під керівництвом Сулеймані підрозділ Басідж очолював основні репресивні операції в Ірані, застосовуючи жорстоке насильство, масові арешти та силу проти мирних демонстрантів», — зазначили в ЦАХАЛ.

Як повідомляє AP, Сулеймані знаходився під санкціями США, ЄС та інших країн за участь у придушенні інакомислення протягом багатьох років, перебуваючи в Басідж.

Басідж — іранська проурядова напіввійськова організація, що складається з молодих добровольців, яка виконує функцію «народної міліції». Організація наближена до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Саме її іранський режим використовує для придушення протестів у країні.

17 березня Міноборони Ізраїлю також заявило про вбивство керівника служби безпеки Ірану Алі Ларіджані. Він також відігравав ключову роль у жорстокому придушенні протестів в Ірані у січні.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами очільника Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

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16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — попри свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».