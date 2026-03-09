У Швеції громадянина РФ, капітана затриманого судна Caffa, підозрюють у використанні підроблених сертифікатів

У Швеції затримали капітана судна Caffa , громадянина Росії, за підозрою у використанні підроблених морських сертифікатів та порушенні морського законодавства і закону про безпеку суден. Про це повідомила шведська прокуратура.

За словами старшого прокурора Адрієна Комб'є-Гоґґа, під час обшуку судна берегова охорона виявила підозрілі сертифікати, на які капітан послався.

Наразі тривають допити підозрюваного та інших осіб, а також перевірка відповідних документів. 10 березня прокурор ухвалить рішення щодо взяття під варту або звільнення затриманого.

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Судно Caffa йшло з порту Касабланка (Марокко) до Санкт-Петербурга, коли 6 березня його затримала шведська берегова охорона в територіальних водах Швеції в Балтійському морі.

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Суховантаж йшов під прапором Гвінеї. Влада Швеції вважає його «судном без громадянства», хоча з 2017 року до червня 2025 року корабель ходив під російським прапором. У листопаді 2025 року Україна включила судно до санкційного списку за участь у вивезенні зерна з окупованого Криму.

Шведське транспортне агентство після перевірки видало міжнародну заборону на експлуатацію Caffa. Судно не може залишити місце стоянки до усунення виявлених недоліків. Також повідомляється, що екіпаж почувається добре, а судноплавна компанія ще не відповіла на вимоги агентства.

У пресслужбі агентства зазначили, що після усунення недоліків агентство перевірить, чи можна скасувати заборону на експлуатацію судна.

Інфографіка: NV

3 березня видання gCaptain повідомило, що у Середземному морі біля берегів Лівії загорівся російський танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який входить до тіньового флоту РФ.

4 березня країна-агресор Росія підтвердила атаку на свій газовоз Arctic Metagaz у Середземному морі, традиційно звинувативши в нападі Україну. Там стверджували, що всі 30 членів екіпажу евакуйовані, а в мінтранспорту РФ назвали інцидент «актом міжнародного тероризму та морського піратства».