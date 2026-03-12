Експерт пояснив, чому на створення комбінованої ППО у країнах Перської затоки потрібен час

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в ефірі Radio NV розповів, чому для створення системи комбінованої протиповітряної оборони у країнах Перської затоки знадобиться час.

«Насамперед ці країни, і країни Перської затоки зокрема, розуміють, що їх не цікавить якесь рішення в конкретній ніші, їх цікавить система. Найбільше досвіду з використання всіх типів сучасних ППО є тільки і виключно в Збройних силах України. Це торкається і сучасних протиракетних засобів, протиповітряних засобів, і також, звичайно, систем протиповітряної оборони, яку ми безпосередньо побудували. Це і перехоплювачі, це системи звукових датчиків, це системи збору всієї цієї інформації, обробки. І ми знаємо, що ми застосовуємо, зокрема, штучний інтелект для передбачення, де можуть бути наступні прильоти», — зазначив Федірко в інтерв'ю Radio NV.

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Він запевнив, що в країнах Перської затоки працюватиме комбінована українська делегація, яка навчить військових цих країн правильно працювати на IRIS-T, SAMP-T та Patriot, а також цим країнам нададуть українські системи малої ППО.

«Але це займе час. Це те, чого ви ніколи не купите за гроші. Це час — час на те, щоб навчити екіпажі, час на те, щоб адаптувати ці датчики і ці взагалі системи в єдину систему ППО країни. Знову ж таки, ми маємо з вами розуміти, що і клімат там інший, там абсолютно інша… Там близькість до моря, до затоки, там є інший шумовий фон. Тобто це все, що буде впливати на наші знання, вміння і навички. Ми дуже швидко до них адаптуємося. Але це все одно займе якийсь час», — додав виконавчий директор Української ради зброярів.

Також, за словами Федірка, створення комбінованої ППО у країнах Близького Сходу залежатиме від чисельності і характеристик їхніх армій.

5 березня Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів.

10 березня глава держави повідомив, що направив три команди експертів та дрони-перехлплювачі для боротьби з іранськими БпЛА у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.



11 березня Зеленський заявив, що після того, як США звернулися з проханням допомогти захистити американські військові бази на Близькому Сході від іранських дронів, Україна має «козирі».

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово казав, що Володимир Зеленський не має «козирів» у переговорах з Росією та має укласти мирну угоду з диктатором Володимиром Путіним.