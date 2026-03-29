«Один ідентифікований як український». Стубб прокоментував заліт двох дронів на територію Фінляндії

Александр Стубб запевнив, що воєнної загрози для Фінляндії немає (Фото: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував заліт на територію Фінляндії двох безпілотників , один з яких, за його словами, був ідентифікований як український.

«Сьогодні вранці на територію Фінляндії зайшли дрони. Один з них ідентифікований як український. Наголошую, що Фінляндії не загрожує жодна воєнна загроза», — заявив Стубб на своїй сторінці у соцмережі X.

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Президент Фінляндії зазначив, що влада країни відреагувала негайно та подякував за ефективні дії.

«Розслідування подій триває. Ми уважно стежимо за розвитком подій. Влада підтримує готовність реагувати на різні ситуації. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію», — додав Стубб.

Вранці 29 березня у фінському повітряному просторі, в морській зоні та на південному сході Фінляндії, було помічено кілька повільних об'єктів, що летіли низько. Два з них виявились безпілотиками.

«За поточною інформацією, один безпілотник впав на землю на північ від міста Коувола, а інший — на схід від Коуволи. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування», — повідомило видання Yle.

Видання писало, що Повітряні сили Фінляндії відстежували об'єкти, які залетіли у фінський повітряний простір, та ідентифікували один з них, що перебував на південь від Коувола о 08:45, як український безпілотник Ан-196.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, імовірно, українські.

