Міжнародне енергетичне агентство пропонує вивільнити стратегічні запаси нафти , щоб стабілізувати світові ціни, які різко зросли після військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це у вівторок, 10 березня, пише The Wall Street Journal, посилаючись на поінформованих посадовців.

За їхніми словами, йдеться про можливе вивільнення понад 182 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. Це перевищує обсяги, які МЕА випускало на ринок у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Джерела наголосили, що ідею обговорили 10 березня під час екстреної зустрічі представників енергетичних відомств 32 держав-учасниць МЕА. Очікується, що організація може винести питання про використання резервів на голосування вже 11 березня, однак для ухвалення рішення необхідна одностайна підтримка всіх членів, додали вони.

Посадовці зазначили, що такий крок має допомогти послабити ризики нафтової кризи та знизити світові ціни на нафту, які від початку операції проти Ірану вже зросли приблизно на 40%.

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, країни-учасниці агентства мають близько 1,2 млрд барелів нафти у державних стратегічних запасах, а ще приблизно 600 млн барелів зберігаються в обов’язкових комерційних резервах. За попередніми підрахунками, цього обсягу вистачило б приблизно на 124 дні, щоб компенсувати втрату постачання нафти з Перської затоки.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) — це організація, яка об'єднує розвинені країни для координації енергетичної політики та реагування на кризи на світових енергетичних ринках. До неї входять, зокрема, країни ЄС, США, Японія, Канада, Австралія та інші держави-партнери.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку, але вважають, що це не принесе Москві значної фінансової вигоди.

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

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За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

На відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Так ринок реагує на загрозу порушення логістики та поставок у регіоні Перської затоки, зокрема через обмеження руху суден у районі Ормузької протоки.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

