Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським
Зеленський під час зустрічі зі Стармером у Британії, 24 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав на брифінгу 16 березня щодо війни на Близькому Сході, пише Європейська правда.
Британський премʼєр наголосив, що Росія не має отримати додаткову вигоду від війни на Близькому Сході.
«Сьогодні вранці я зустрічався з прем'єром [Канади Марком] Карні, і невдовзі зустрінуся з президентом Зеленським. Тому що життєво важливо, аби ми далі зосереджувалися на підтримці України. Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги [російському диктатору Володимру] Путіну», — заявив політик.
Раніше газета The Telegraph повідомила, що Стармер відмовив президенту США Дональду Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки для допомоги у її розблокуванні.
13 березня Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці у Парижі.
Напередодні Зеленський відвідав Бухарест з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном та прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Український президент відвідав центр підготовки пілотів F-16.