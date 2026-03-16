Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським

Зеленський під час зустрічі зі Стармером у Британії, 24 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав на брифінгу 16 березня щодо війни на Близькому Сході, пише Європейська правда .

Британський премʼєр наголосив, що Росія не має отримати додаткову вигоду від війни на Близькому Сході.

«Сьогодні вранці я зустрічався з прем'єром [Канади Марком] Карні, і невдовзі зустрінуся з президентом Зеленським. Тому що життєво важливо, аби ми далі зосереджувалися на підтримці України. Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги [російському диктатору Володимру] Путіну», — заявив політик.

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Раніше газета The Telegraph повідомила, що Стармер відмовив президенту США Дональду Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки для допомоги у її розблокуванні.

13 березня Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці у Парижі.

Напередодні Зеленський відвідав Бухарест з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном та прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Український президент відвідав центр підготовки пілотів F-16.