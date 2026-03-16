Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським

16 березня, 15:02
Зеленський під час зустрічі зі Стармером у Британії, 24 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)

Зеленський під час зустрічі зі Стармером у Британії, 24 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав на брифінгу 16 березня щодо війни на Близькому Сході, пише Європейська правда.

Британський премʼєр наголосив, що Росія не має отримати додаткову вигоду від війни на Близькому Сході.

«Сьогодні вранці я зустрічався з прем'єром [Канади Марком] Карні, і невдовзі зустрінуся з президентом Зеленським. Тому що життєво важливо, аби ми далі зосереджувалися на підтримці України. Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги [російському диктатору Володимру] Путіну», — заявив політик.

Реклама

Раніше газета The Telegraph повідомила, що Стармер відмовив президенту США Дональду Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки для допомоги у її розблокуванні.

Читайте також:
Мерц, Стармер і Макрон закликали Трампа не послаблювати санкції проти російської нафти — Axios

13 березня Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці у Парижі.

Напередодні Зеленський відвідав Бухарест з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном та прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Український президент відвідав центр підготовки пілотів F-16.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Кір Стармер Володимир Зеленський Велика Британія війна США в Ірані

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies