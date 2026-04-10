«Мені набридло»: Стармер порівняв Трампа з Путіним через зростання цін у Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порівняв дії російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, через які ціни на енергоносії у Британії «то зростають, то зменшуються». Про це він сказав в інтерв'ю ITV News під час поїздки до країн Перської затоки 9 квітня.

За словами Стармера, попри перемир’я в Ірані, вплив кризи на Близькому Сході на Великобританію «очевидний».

«Мені набридло, що сім'ї по всій країні, а також підприємства, змушені спостерігати, як їхні рахунки за енергоносії то зростають, то зменшуються через дії Путіна чи Трампа в різних частинах світу», — сказав він.

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Британський прем'єр також наголосив на необхідності підвищення енергетичної стійкості та незалежності країни, попередивши, що жителі Великої Британії «платитимуть за війну».

В інтерв'ю Стармер відмовився коментувати погрозу Трампа про загибель "цілої цивілізації", висловлену перед припиненням вогню в Ірані. Британський прем'єр-міністр сказав, що це «не та мова, яку я б він використовував».

«Я чітко розумію, що у Великої Британії є свої принципи, свої цінності, і ми будемо керуватися ними у всьому, що робимо», — сказав Стармер, додавши, що саме ці принципи не дозволяють Лондону вступати у війну в Ірані.

1 квітня Стармер заявив, що НАТО залишається найефективнішим оборонним союзом, а Британія віддана своїм зобов’язанням у межах Альянсу. Він підкреслив, що Лондон не дозволить втягнути себе у війну з Іраном і діятиме лише у власних національних інтересах. Ці заяви пролунали після того, як Трамп пригрозив виходом США з НАТО через те, що союзники не підтримали його у війні проти Ірану.

Після початку війни на Близькому Сході Стармер заявив, що Велика Британія не дозволить США використовуватися свої військові бази для повітряних ударів по Ірану. Трамп заявив, що таке рішення Стармера стало для ньогто неприємною несподіванкою.

Згодом Франція, Британія та Німеччина відмовили Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки, яку Іран заблокував після початку війни. Трамп різко розкритикував союзників та обурився відмовою.