«Космічна блокада». Китай і Росія розробили трирівневий план знищення Starlink — ЗМІ

9 липня, 21:54
У секретному документі Starlink описують як військову інфраструктуру (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

У секретному документі Starlink описують як військову інфраструктуру (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Китай залучив Росію до розробки комплексної стратегії протидії супутниковій системі Starlink компанії SpaceX. План передбачає не лише дипломатичний і юридичний тиск на проєкт Ілона Маска, а й радіоелектронну боротьбу, кібератаки та фізичне знищення супутників. 

Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel, The Insider та Le Monde, журналісти яких отримали доступ до документів Китайсько-російського форуму з військово-технічного співробітництва.

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У листопаді 2023 року в китайському Гуанчжоу відбулася секретна зустріч представників провідних космічних і оборонних установ Китаю. Однією з головних тем обговорення стала розробка способів протидії Starlink.

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Документи Третього китайсько-російського форуму військово-технічного співробітництва містять презентацію програми боротьби зі Starlink, підготовлену дослідниками Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC). Документ мав позначку «внутрішній», що вказувала на його обмежений доступ.

CASC є головним державним космічним підрядником Китаю, який відповідає за ракети серії Long March та значну частину військової супутникової інфраструктури країни.

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У документі Starlink описують не лише як комерційну систему зв’язку, а як військову інфраструктуру. Автори зазначають, що розподілена архітектура мережі робить її стійкою до придушення: виведення з ладу окремих станцій не завдасть значної шкоди всій системі.

Дослідники CASC назвали розширення Starlink «космічною блокадою» та запропонували три рівні протидії системі.

Перший рівень — дипломатичний. Китай і Росія пропонували домагатися міжнародних обмежень для розширення Starlink, посилаючись на ризики зіткнення супутників на низькій навколоземній орбіті.

Другий рівень — боротьба за орбітальні позиції та частоти. Москва і Пекін могли б використовувати міжнародні регуляторні механізми, щоб ускладнити подальше розгортання Starlink, а також створювати системи радіоелектронного придушення сигналу в окремих регіонах.

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Третій рівень — кібератаки та фізичне знищення супутників. У документі розглядають можливість зараження терміналів Starlink шкідливим програмним забезпеченням для паралізації мережі, а також створення недорогих засобів для масового знищення супутників на орбіті.

Автори документа запропонували Китаю та Росії об'єднати юридичні, кібернетичні та військові заходи, а також залучити інші країни до створення технічного альянсу проти Starlink.

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До осені 2023 року Starlink став одним із ключових елементів українських військових операцій. Систему використовували медики для координації евакуацій, артилерійські підрозділи — для наведення, а оператори дронів — для керування безпілотниками в режимі реального часу. На той момент SpaceX передала Україні понад 40 тисяч терміналів, а американські чиновники називали Starlink критично важливим для оборони країни.

У 2023 році Китай запропонував Росії низку власних технологічних розробок у сфері баражуючих боєприпасів, протиповітряної та протиракетної оборони, а також штучного інтелекту. Росія випробовувала ці технології в Україні в умовах реальних бойових дій і ділилася з Китаєм результатами випробувань.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Росія Китай Війна Росії проти України Starlink

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