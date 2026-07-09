Китай залучив Росію до розробки комплексної стратегії протидії супутниковій системі Starlink компанії SpaceX. План передбачає не лише дипломатичний і юридичний тиск на проєкт Ілона Маска, а й радіоелектронну боротьбу, кібератаки та фізичне знищення супутників.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel, The Insider та Le Monde, журналісти яких отримали доступ до документів Китайсько-російського форуму з військово-технічного співробітництва.

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У листопаді 2023 року в китайському Гуанчжоу відбулася секретна зустріч представників провідних космічних і оборонних установ Китаю. Однією з головних тем обговорення стала розробка способів протидії Starlink.

Документи Третього китайсько-російського форуму військово-технічного співробітництва містять презентацію програми боротьби зі Starlink, підготовлену дослідниками Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC). Документ мав позначку «внутрішній», що вказувала на його обмежений доступ.

CASC є головним державним космічним підрядником Китаю, який відповідає за ракети серії Long March та значну частину військової супутникової інфраструктури країни.

У документі Starlink описують не лише як комерційну систему зв’язку, а як військову інфраструктуру. Автори зазначають, що розподілена архітектура мережі робить її стійкою до придушення: виведення з ладу окремих станцій не завдасть значної шкоди всій системі.

Дослідники CASC назвали розширення Starlink «космічною блокадою» та запропонували три рівні протидії системі.

Перший рівень — дипломатичний. Китай і Росія пропонували домагатися міжнародних обмежень для розширення Starlink, посилаючись на ризики зіткнення супутників на низькій навколоземній орбіті.

Другий рівень — боротьба за орбітальні позиції та частоти. Москва і Пекін могли б використовувати міжнародні регуляторні механізми, щоб ускладнити подальше розгортання Starlink, а також створювати системи радіоелектронного придушення сигналу в окремих регіонах.

Третій рівень — кібератаки та фізичне знищення супутників. У документі розглядають можливість зараження терміналів Starlink шкідливим програмним забезпеченням для паралізації мережі, а також створення недорогих засобів для масового знищення супутників на орбіті.

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Автори документа запропонували Китаю та Росії об'єднати юридичні, кібернетичні та військові заходи, а також залучити інші країни до створення технічного альянсу проти Starlink.

До осені 2023 року Starlink став одним із ключових елементів українських військових операцій. Систему використовували медики для координації евакуацій, артилерійські підрозділи — для наведення, а оператори дронів — для керування безпілотниками в режимі реального часу. На той момент SpaceX передала Україні понад 40 тисяч терміналів, а американські чиновники називали Starlink критично важливим для оборони країни.

У 2023 році Китай запропонував Росії низку власних технологічних розробок у сфері баражуючих боєприпасів, протиповітряної та протиракетної оборони, а також штучного інтелекту. Росія випробовувала ці технології в Україні в умовах реальних бойових дій і ділилася з Китаєм результатами випробувань.