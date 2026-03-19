Спецпредставник Трампа оголосив про зняття санкцій з Білоруськалію, Белінвестбанку і Мінфіну Білорусі

Як повідомляється, Джон Коул і Олександр Лукашенко провели переговори 19 березня в мінському Палаці Незалежності (Фото: President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Влада США зняла санкції з компанії Білоруськалій , Белінвестбанку і Мінфіну Білорусі. З такою заявою 19 березня виступив спецпосланець президента США Джон Коул.

Про це повідомляє державне інформагентство Белта і близький до диктатора Білорусі Олександра Лукашенка Telegram-канал Пул Первого.

Зокрема, Коул і Лукашенко провели переговори 19 березня в мінському Палаці Незалежності.

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Відомо, що США знімають санкції з Белінвестбанку, Банку розвитку і Міністерства фінансів країни, з Білоруської калійної компанії та Білоруськалій.

Крім того, як зазначив Коул, санкції США знімуть «значно швидше», ніж у минулі рази.

«Ми навчилися це робити швидше. Перед тим, як відвідати Мінськ із візитом, ми провели розширені переговори з Мінфіном та іншими американськими структурами, які залучені в застосуванні санкцій», — додав він.

За словами Коула, на переговорах із Лукашенком він, зокрема, обговорював відновлення роботи посольства США в Білорусі.

«Ми дійсно обговорили це питання на зустрічі з президентом Лукашенком. Перед нашою поїздкою сюди ми провели широкі консультації з Держдепартаментом США, іншими залученими структурами. Робота йде в тому напрямку. Я не можу назвати жодних конкретних дат. Але робота йде, і обидві сторони погодилися з тим, що це дуже важливо», — підсумував він.

Як повідомляє російське видання Осторожно, новости, після заяви Коула стало відомо, що представники режиму Лукашенка відпустили на волю громадського діяча Едуарда Пальчиса і низку інших політв'язнів. Серед звільнених також журналістка Катерина Андрєєва, правозахисниця Анастасія Лойко, Микита Золотарьов, Кирило Казей, Сергій Мовшук і Микола Кулєшов.

Спецпредставник президента США Джон Коул раніше відвідував Білорусь 11 вересня 2025 року і проводив зустріч із Лукашенком.Під час того візиту він заявив, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Бєлавіа.

Потім Лукашенко помилував 52 політв'язнів, серед яких 14 іноземців, яких тримали у в’язницях «за шпигунську діяльність, участь в екстремістській і терористичній діяльності та вчинення інших злочинних діянь на території країни».

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Крім того, Коул відвідував Мінськ у грудні 2025 року. Тоді він також зустрічався з Лукашенком, і після цього було звільнено політв'язнів.

18 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський оголосив про застосування санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як додав президент Зеленський, Київ працюватиме з партнерами, щоб глобалізувати санкції проти Лукашенка.

Обмеження проти глави Білорусі раніше запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія через систематичне порушення загальновизнаних прав людини, організацію репресій державного апарату проти політичних опонентів, а також у зв’язку зі сприянням російській агресії проти України.