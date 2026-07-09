За даними іранських медіа, залізничний міст у провінції Голестан пошкодили тієї ж ночі, коли США завдали удару по залізниці до Мешхеда (Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

Американські військові завдали удару по залізничному мосту Ак-Таге-Хан у північній провінції Голестан в Ірані.

Про це повідомляє напівофіційне агентство Fars, пише турецьке видання Anadolu Ajansı.

За даними Fars, ця гілка залізниці є важливим торговим коридором, що з'єднує Тегеран з Росією та Китаєм через Туркменістан і Казахстан.

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Маршрут набув особливого значення на тлі цьогорічної блокади Затоки з боку США, а також використовувався Росією для вантажних поставок до Ірану з кінця 2025 року. Ремонт мосту, за даними агентства, планують завершити швидко.

Міст по якому, за даними іранських медіа, вдарили США / Фото: Social Media/via REUTERS

Тієї ж ночі США завдали удару по іншій залізничній ділянці — між Тегераном і Мешхедом, унаслідок чого тимчасово призупинили рух пасажирських поїздів.

Іранське державне телебачення IRIB заявило, що постраждалі пасажири скандували про неприйняття приниження. Корпус вартових ісламської революції звинуватив Вашингтон у «свідомій спробі затьмарити церемонію поховання колишнього верховного лідера Ірану» аятоли Алі Хаменеї, яке відбувається в Мешхеді.

Удари США по Ірану — що відомо

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того самого дня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, проходячи Ормузькою протокою біля узбережжя Оману, — американська сторона згодом заявила, що це був іранський безпілотник. 26 червня американські військові завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході, пообіцявши ще масштабнішу відповідь у разі повторення ударів США.

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7 липня Іран атакував три комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. У відповідь США відкликали ліцензію на продаж іранської нафти, а в ніч проти 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, ця операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.