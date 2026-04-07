Сполучені Штати завдали ударів по військових об'єктах на іранському острові Харк у Перській затоці.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі X журналіст видання Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

Як зазначає інформагентство Anadolu, іранські ЗМІ також заявили у вівторок, 7 квітня, що на острові Харк було чути вибухи після кількох американо-ізраїльських авіаударів.

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Крім того, високопоставлений американський чиновник розповів журналістці Fox News Дженніфер Гріффін, що США завдали ударів по десятках військових об'єктів на острові Харк протягом ночі.

Серед цілей були бункери, радіолокаційна станція та склад боєприпасів. Десантні доки не були навмисною ціллю. Джерело каже, що по них могли вдарити лише у випадку, якщо іранці вели вогонь безпосередньо поруч із ними.

Співрозмовник додав, що удари були завдані виключно США, а не Ізраїлем.

«Це послання іранцям», — сказав високопоставлений американський чиновник.

Інфографіка: NV

За даними джерела у військових колах США, якщо по залізницях Ірану і завдають ударів, то це роблять не американці.

Президент Дональд Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ та „День мосту“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

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Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

6 квітня очільник Білого дому заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже у вівторок.