США завдали удари по Ірану після атаки на судно в Ормузькій протоці

Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці, яка, за даними Вашингтона, сталася напередодні.

Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM).



У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сінгапуру, яке проходило вздовж узбережжя Оману.



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У командуванні наголосили, що атака Ірану на комерційне судноплавство є порушенням режиму припинення вогню та становить загрозу свободі навігації в одному з найважливіших морських торговельних коридорів світу.

Також у CENTCOM заявили, що американські сили продовжують координувати безпечний прохід і надавати підтримку торговельним суднам, які прямують через Ормузьку протоку.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран порушив домовленості про припинення вогню, атакувавши судна в Ормузькій протоці.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.



Уночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння , спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складався з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.