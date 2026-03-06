«Уражено майже 60% ракетних установок». Трамп заявив, що Ірану знадобиться 10 років на відновлення

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах операції проти Ірану «58% іранських ракетних пускових установок уже виведені з ладу», а країна, за його оцінкою, буде «відкинута на 10 років назад», перш ніж зможе відновитися.

Про це повідомляє ABC News.

Також Трамп дав зрозуміти, що не вважає кампанію завершеною, заявивши, що «все скінчиться тоді, коли він цього захоче». У тій самій розмові президент США торкнувся теми майбутнього керівництва Ірану, зазначивши, що Вашингтон не хоче, аби Тегеран визначав наступного лідера без фактичного урахування позиції США.

Реклама

Окремо в американських повідомленнях щодо перебігу операції фігурують дані про масштаб ударів: упродовж останніх 72 годин американські бомбардувальники завдали ударів майже по 200 цілях на території Ірану, а також повідомлялося про знищення понад 30 іранських кораблів у межах кампанії.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Реклама:

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.