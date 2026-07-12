Один з вибухів під час третьої за тиждень серії ударів США по Ірану, про який оголосило Центральне командування США (Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

12 липня армія США завдала кількох ударів по іранських ракетних системах та системах протиповітряної оборони, а також по невеликих швидкісних катерах Корпусу вартових ісламської революції в кількох місцях навколо Ормузької протоки, повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Він посилається на високопоставленого американського чиновника. Равід опублікував цю заяву о 19:21 за Києвом, зазначивши, що удару було завдано приблизно за годину до цього.

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У ніч на 12 липня за Києвом Центральне командування Збройних сил США заявило, що Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Іран оголосив, що повністю закрив Ормузьку протоку для судноплавства після нового інциденту за участю цивільного судна. У Тегерані заявили, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

Останніми днями ситуація навколо Ормузької протоки різко загострилася після атак Ірану на комерційні судна та серії ударів США по іранських військових об'єктах.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Вашингтон вимагав від Тегерана гарантувати безпеку судноплавства й офіційно підтвердити припинення атак на цивільні судна. Попри це, сторони заявляли про готовність продовжити переговори.

До цього видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.