«Абсолютно необхідно». США завдали нових ударів по Ірану після атак на судна в Ормузькій протоці

У середу, 8 липня, США завдали нових ударів по території Ірану у відповідь на атаки Тегерана проти комерційних суден, що прямували через Ормузьку протоку .

Про це повідомляє The Guardian.

У заяві Центрального командування Збройних сил США йдеться про те, що американська сторона завдала «серію потужних ударів по Ірану».

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«Сили Центрального командування США завдали серії потужних ударів по Ірану, щоб покласти на нього відповідальність за обстріли та атаки на комерційні судна, екіпажі яких складалися з цивільних осіб», — йдеться в повідомленні.

У відповідь Іран завдав ударів по десятках американських військових об'єктів у Кувейті та Бахрейні.

Пізніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нові атаки США на Іран були «абсолютно необхідними».

«Коли діє режим припинення вогню, а Іран фактично його порушує, я вважаю, що для США вкрай важливо дати рішучу відповідь», — заявив Рютте журналістам перед самітом лідерів НАТО в Анкарі.

8 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що США після нових авіаударів по території Ірану не відмовляються від переговорів з Тегераном і мають намір продовжити роботу над укладенням остаточної угоди.

У вівторок, 7 липня, Іран атакував комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. За даними американської сторони, було уражено три судна.

У відповідь США відкликали ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти, а також у ніч на 8 липня завдали нової серії авіаударів по військових об'єктах Ірану.

За даними американських ЗМІ, під удар потрапили системи протиповітряної оборони, берегового спостереження, пускові установки, протикорабельні ракети, майданчики для запуску безпілотників та портова інфраструктура.

Як повідомляв Axios, нова операція була в чотири-п'ять разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.

У середині червня США та Іран уклали рамкову угоду, яка передбачає продовження режиму припинення вогню та проведення переговорів для укладення остаточної угоди про врегулювання конфлікту протягом 60 днів.