США завдали нової хвилі ударів по Ірану, Тегеран атакував американські авіабази в трьох країнах Близького Сходу

Американська сторона назвала удари відповіддю на «невиправдану та триваючу агресію» з боку Ірану (Фото: Central Command/Handout via REUTERS)

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов'язаних із системами протиповітряної оборони, зв'язку та військового спостереження. Іран натомість заявив про ракетну атаку по авіабазі США в Йорданії, базах США в Бахрейні і Кувейті.

Про це йдеться в офіційній заяві командування.



У CENTCOM повідомили, що додаткові удари були завдані 10 червня (за американським часом) за наказом президента США Дональда Трампа. Для виконання операції залучалися сили Корпусу морської піхоти, Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США.

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Згідно із заявою, під удар потрапили військові засоби спостереження Ірану, комунікаційні системи та об'єкти протиповітряної оборони на території країни.

У Вашингтоні стверджують, що атаковані об'єкти становили загрозу для американських військ, а також для міжнародного судноплавства в регіональних водах.

Американська сторона назвала удари відповіддю на «невиправдану та триваючу агресію» з боку Ірану.

«Сили США залишаються пильними, готовими до бойових дій та здатними завдати удару в будь-який момент», — наголосили в CENTCOM.

Раніше там назвали цю хвилю ударів « відповіддю на невиправдану та безперервну агресію Ірану».

Іранські медіа повідомляли про звуки вибухів у кількох районах країни, зокрема поблизу Ормузької протоки, а також у західній частині Тегерана.

Натомість іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що завдав удару 12 балістичними ракетами по американських літаках по авіабазі Аль-Азрак в Йорданії, пише The Guardian. Водночас йорданські збройні сили заявили, що всі ракети, випущені по базі, були перехоплені та збиті. За їхніми даними, уламки впали на територію Йорданії, але не завдали жертв чи шкоди.

Також Іран заявив про атаки по американських авіабазах у Бахрейні та Кувейті. CNN пише, що Кувейт закривав повітряний простір на тлі атак Ірану.

Нагадаємо, напередодні між США та Іраном відбулася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронові атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Попри нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон все ще розраховує на укладення угоди з Іраном.