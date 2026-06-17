США розглянуть питання щодо виробництва американських ракет в Україні — Трамп

США розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет на її території. Про це у середу, 17 червня, заявив президент США Дональд Трамп на полях саміту G7, повідомляє Clash Report.

«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це», — сказав він.

На питання журналіста, чи вважає він, що диктатор РФ Володимир Путін несе відповідальність за війну в Україні, Трамп не відповів, натомість заявив, що «намагається врегулювати цю ситуацію».

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Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot і ця домовленість очікує на реалізацію. Він дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot, інакше обіцяє «кадрові висновки».

Інфографіка: NV

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.

17 червня Суспільне, посилаючись на одного із посадовців країни G7, повідомило, що Штати не надали дозвіл на виробництво систем ППО Patriot в Європі, але пообіцяли розглянути це питання.