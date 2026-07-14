США вже третю ніч поспіль завдають ударів по Ірану та об'єктах у Ормузькій протоці

У ніч на 14 липня США відновили удари по Ірану , зокрема по іранських об'єктах в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters.

Центральне командування США заявило, що розпочало завдавати ударів за вказівкою Трампа одразу після того, як президент США оголосив, що Іран «зазнає дуже потужного удару». Пізніше він повідомив журналістам у Білому домі, що США атакують іранські об'єкти в протоці.

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Згодом Міністерство оборони ОАЕ заявило, що іранські крилаті ракети уразили два нафтові танкери з ОАЕ — Момбаса та Аль-Бахія — під час їхнього руху південною смугою протоки в територіальних водах Оману, внаслідок чого один член екіпажу дістав поранення, а ще вісім осіб постраждали.

Британське агентство морських торговельних операцій повідомило, що танкер зазнав удару невідомим снарядом під час руху за 40 морських миль на північний схід від оманського міста Калхат і що весь екіпаж перебуває в безпеці.

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.

8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

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Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.