Потепління після захоплення Мадуро. США і Венесуела домовилися про відновлення дипломатичних відносин

6 березня, 19:55
Держсекретар США Марко Рубіо та президент Дональд Трамп під час пресконференції після операції у Венесуелі у січні 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Держсекретар США Марко Рубіо та президент Дональд Трамп під час пресконференції після операції у Венесуелі у січні 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

США та тимчасовий уряд Венесуели домовилися відновити дипломатичні відносини між двома країнами.

Про це повідомив 5 березня Державний департамент США.

Як написала DW, відновлення дипвідносин — це «ознака потепління» після операції Сполучених Штатів із захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.

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Міністр внутрішніх справ США Даг Бергам після дводенного візиту до Венесуели повідомив, що тимчасовий уряд країни зобов’язався забезпечити «належний рівень безпеки іноземних компаній».

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Дипломатичні відносини між США та Венесуелою були перервані у 2019 році, ще за часів першого президентства Дональда Трампа, причому за рішенням Мадуро. Трамп публічно підтримав венесуельського опозиційного законодавця Хуана Гуайдо, який у січні того року оголосив себе тимчасовим президентом країни. Після цього Штати і Венесуела взаємно закрили свої посольства, а американський дипломатичний персонал вимушено переїхав до Колумбії.

Повалення режиму Мадуро

У ніч проти 3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, під час якої американські спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес і вивезли з країни.

5 січня Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку. Вони не визнали себе винним за висунутими обвинуваченнями. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно ще у березні 2020 року.

5 січня в.о. президента Венесуели офіційно стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

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13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що відносини США і Венесуели є «дуже хорошими» і навіть анонсував візит до Каракасу.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Венесуела Дипломатичні відносини операція у Венесуелі

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