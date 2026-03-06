Потепління після захоплення Мадуро. США і Венесуела домовилися про відновлення дипломатичних відносин

Держсекретар США Марко Рубіо та президент Дональд Трамп під час пресконференції після операції у Венесуелі у січні 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Про це повідомив 5 березня Державний департамент США.

Як написала DW, відновлення дипвідносин — це «ознака потепління» після операції Сполучених Штатів із захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.

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Міністр внутрішніх справ США Даг Бергам після дводенного візиту до Венесуели повідомив, що тимчасовий уряд країни зобов’язався забезпечити «належний рівень безпеки іноземних компаній».

Дипломатичні відносини між США та Венесуелою були перервані у 2019 році, ще за часів першого президентства Дональда Трампа, причому за рішенням Мадуро. Трамп публічно підтримав венесуельського опозиційного законодавця Хуана Гуайдо, який у січні того року оголосив себе тимчасовим президентом країни. Після цього Штати і Венесуела взаємно закрили свої посольства, а американський дипломатичний персонал вимушено переїхав до Колумбії.

Повалення режиму Мадуро

У ніч проти 3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, під час якої американські спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес і вивезли з країни.

5 січня Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку. Вони не визнали себе винним за висунутими обвинуваченнями. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно ще у березні 2020 року.

5 січня в.о. президента Венесуели офіційно стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що відносини США і Венесуели є «дуже хорошими» і навіть анонсував візит до Каракасу.