США дозволили купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі

США призупинили санкції щодо російської нафти на танкерах, які зараз застрягли в морі (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти та нафтопродуктів , що вже перебувають у морі.

Про це повідомляє CNN.

«Щоб розширити глобальну доступність уже наявних постачань, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на закупівлю російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Ця вузькоспеціалізована короткострокова міра застосовується тільки до нафти, яка вже знаходиться в транзиті, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх доходів від енергетики коштом податків, що стягуються в місці видобутку», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Опублікована на сайті Міністерства фінансів США ліцензія поширюється лише на російську нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня, і дозволяє здійснювати такі перевезення до 11 квітня.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.