Адміністрація Дональда Трампа намагається переконати президента Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду. Це відбувається на тлі переговорів між Вашингтоном та Гаваною щодо майбутнього острова.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на чотири джерела.

Співрозмовники зазначили: американці дали кубинським перемовникам сигнал, що Діас-Канель має піти, але подальші кроки залишають на розсуд Куби.

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За словами двох джерел США поки що не наполягають на жодних діях проти членів родини Кастро, які залишаються головними впливовими особами країни.

На думку деяких посадовців адміністрації Трампа, усунення Діаса-Канеля могло б відкрити шлях до структурних економічних реформ, які нинішній президент Куби, як прихильник жорсткого курсу, навряд чи підтримає.

Як зауважив один зі співрозмовників, таке усунення дасть очільнику Білого дому символічну перемогу, яка дозволить йому заявити американській громадськості, що він скинув лідера лівого уряду, подібно до того, як він раніше позиціонував свої дії щодо Венесуели.

Джерела кажуть, що американські перемовники також хочуть, щоб Куба погодилася усунути від влади деяких старших чиновників, які залишаються відданими ідеям Фіделя Кастро.

Крім того, вони наполягають на звільненні політичних в’язнів, що є давньою метою Сполучених Штатів.

65-річний Діас-Канель є президентом Куби з 2018 року. До завершення його терміну залишилося два роки. NYT зазначає, що значний вплив у країні зберігає військовий бізнес-конгломерат GAESA. Він контролює ключові сектори економіки, зокрема туризм і роздрібну торгівлю.

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Кубинці, які брали участь у переговорах зі Сполученими Штатами, погодилися, що президентство Діаса-Канеля є проблематичним. Однак вони наголошують, що зміна влади не має виглядати як рішення, продиктоване Вашингтоном.

Джерела кажуть, що США дали зрозуміти, що жодної угоди з Гаваною не може бути досягнуто, поки Діас-Канель очолює країну.

Видання пише, що ключовим представником Куби на переговорах є Рауль Гільєрмо Родрігес Кастро — онук Рауля Кастро, який безпосередньо контактує з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо.

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Як зазначають джерела, він, ймовірно, зберігатиме реальний вплив у владі після можливої відставки Діаса-Канеля, навіть якщо формально країну очолить інша особа.

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За даними двох джерел, адміністрація Трампа прагне зробити на Кубі те, що й у Венесуелі — усунути її президента. Однак цього разу без застосування військової сили.

Співрозмовник повідомив, що уряд США запропонував Кубі приватизувати свій нафтовий сектор. Втім, влада країни виступає проти цього, побоюючись посилення впливу Вашингтона.

Останнім часом Куба переживає енергетичну та продовольчу кризу. Зокрема, на острові часто відбуваються відключення електроенергії, зростають ціни на ліки та продукти. Серед іншого страждають лікарні, громадський транспорт, освітні заклади та служби вивезення сміття.

Після захоплення в січні колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, президент США Дональд Трамп заблокував постачання венесуельської нафти на Кубу і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, і додав, що це може бути «дружнє захоплення Куби, а може і не бути».

13 березня президент Куби Мігель Діас-Канель оголосив про початок переговорів зі Сполученими Штатами.

Водночас 16 березня Трамп заявив, що вважає можливим встановлення контролю над Кубою.

«Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це велика честь. Взяти Кубу в тій чи іншій формі», — сказав він журналістам.