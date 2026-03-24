США та посередники очікують на відповідь від Тегерана (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

США та група регіональних посередників обговорюють можливість проведення мирних переговорів високого рівня з Іраном вже у цей четвер, але все ще чекають на відповідь від Тегерана, повідомляють Axios два джерела, ознайомлені з перебігом дискусій.

Зазначається, що США поділилися з Ізраїлем своїм «планом із 15 пунктів» щодо припинення війни. Пентагон стверджує, що Іран погодився на багато ключових пунктів. Наразі немає жодних доказів такої згоди, додає видання.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу стурбований тим, що Трамп може укласти угоду, яка зовсім не відповідатиме цілям Ізраїлю, включатиме значні поступки та обмежить здатність Ізраїлю завдавати ударів по Ірану, повідомляють два ізраїльські джерела.

Третє джерело зазначило, що ізраїльські лідери скептично ставляться до того, що Іран справді запропонував ті поступки, про які заявляють США.

На даний момент іранські офіційні особи заперечують заяви Трампа про кулуарні переговори, хоча вони підтвердили, що США надсилали повідомлення та пропозиції.

Пакистан, який разом із Єгиптом та Туреччиною передає повідомлення між Тегераном і Вашингтоном, заявив, що він «готовий і вважає за честь» прийняти мирні переговори, якщо обидві країни погодяться. Трамп поширив повідомлення Пакистану у своїй мережі Truth Social, що є ознакою його зацікавленості у проведенні такого саміту.

Якщо плани щодо саміту стануть конкретнішими, цілком імовірно, що до них буде залучений віцепрезидент Джей Ді Венс.

«Але поки незрозуміло, чи є взагалі в чому брати участь. Усі намагаються з’ясувати, чи це реально», — повідомило одне джерело, ознайомлене з ситуацією.

Іранське джерело повідомило CNN, що між Сполученими Штатами та Тегераном відбулися «контакти» і що Іран готовий вислухати пропозиції щодо припинення війни.

«Останніми днями між Сполученими Штатами та Іраном відбувалися контакти, ініційовані Вашингтоном, але нічого з цього не досягло рівня повноцінних переговорів. Повідомлення надходили через різних посередників, щоб з’ясувати, чи можливо досягти угоди про припинення війни», — зазначило джерело.

Співрозмовник телеканалу відмовився коментувати публічні заяви президента США Дональда Трампа.

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«Іран готовий надати всі необхідні гарантії того, що він ніколи не розроблятиме ядерну зброю, але має право на мирне використання ядерних технологій», — наполягає джерело.

Співрозмовник додав, що будь-яка пропозиція також повинна включати скасування всіх санкцій, накладених на Іран.

Раніше ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США.

Видання підкреслює, що після того, як Трамп анонсував переговори, які можуть привести до угоди, Іран спершу заперечував це. Однак телефонна розмова між іранським міністром і Віткоффом за участю Кушнера показала інші обставини.