Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном Вашингтону , ймовірно, доведеться переосмислити свої відносини з НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.



Причиною такої заяви, як зазначається, стала фактична відсутність підтримки з боку Альянсу в американській операції проти Ірану.

Зокрема, Рубіо різко розкритикував окремих членів НАТО через відмову надати доступ до військових баз. Це пролунало після того, як президент США Дональд Трамп назвав партнерів «боягузами», а сам Альянс — «паперовим тигром».

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За словами Рубіо, президенту США і самій країні доведеться повернутися до переоцінки цієї ситуації після завершення операції. Він заявив, що якщо НАТО зводиться лише до захисту Європи у випадку нападу, але при цьому союзники відмовляють США в праві на базування, коли це потрібно, то така модель не виглядає ефективною. За його словами, за таких обставин важко залишатися в Альянсі.

Як пише Bloomberg, головним джерелом невдоволення США стала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, залучених до операцій проти Ірану.

Як відомо, країни НАТО переважно не підтримали прохання Трампа допомогти з відновленням судноплавства в Ормузькій протоці, яку Іран фактично заблокував, пригрозивши відповідними кроками після початку війни. Закриття цього маршруту призвело до різкого зростання цін на нафту і газ.

Рубіо водночас висловив упевненість, що після завершення війни протока знову буде відкрита. За його словами, це станеться або тому, що Іран погодиться дотримуватися міжнародного права і не перешкоджати судноплавству, або тому, що коаліція країн за участю США забезпечить її відкриття.