США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни, повідомили джерела Axios зі США, Ізраїлю та Близького Сходу, обізнані з переговорами.

Потенційна угода розглядається як «єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни», що включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних об'єктах країн Перської затоки. За даними Axios, шанси досягти угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

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Чотири джерела повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення між посланцем Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Американський чиновник повідомив, що Вашингтон останніми днями надав Ірану кілька пропозицій, але іранські чиновники досі їх не прийняли.

Сторони обговорюють умови двофазної угоди. Перший етап передбачає 45-денне припинення вогню, а другий — остаточну мирну угоду.

Посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення проблеми іранського високозбагаченого урану Ірану шляхом вивезення з країни або розведення — можуть бути лише результатом остаточної угоди. Ці два питання є «головними козирями» Ірану в переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них лише заради 45 днів припинення вогню, повідомили два джерела Axios.

Посередники працюють над тим, щоб сторони надали один одному гарантії виконання потенційної угоди. Зокрема, іранські чиновники заявили, що не хочуть опинитися в ситуації, подібній до сектору Гази чи Лівану, де припинення війни «існує лише на папері», а США та Ізраїль зможуть завдати удару, коли забажають.

За даними Axios, посередники з Близького Сходу дуже стурбовані тим, що іранська відповідь на масштабний американо-ізраїльський удар по енергетичній інфраструктурі країни може бути руйнівною для нафтових та водних об'єктів країн Перської затоки.

Інфографіка: NV

Посередники заявили іранським чиновникам, що на подальші переговори немає часу і наступні 48 годин — це остання можливість досягти угоди та запобігти масовим руйнуванням, сказано у матеріалі.

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26 березня Трамп заявляв, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року. МЗС Ірану назвало заяву очільника Білого дому «хибною та безпідставною».

5 квітня Дональд Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів США по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Іран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.