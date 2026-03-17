Трамп заявив, що операція США проти Ірану «запобігла Третій світовій війні»

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська операція проти Ірану нібито запобігла Третій світовій війні. За його словами, без ударів США Тегеран міг би вже найближчим часом отримати ядерну зброю.

Про це він сказав на борту літака Air Force One.



Трамп стверджував, що Сполучені Штати фактично знищили іранський ядерний потенціал, і саме це, на його думку, не дало розпочатися масштабній ядерній ескалації в регіоні. Водночас публічних нових доказів на підтвердження тези про те, що Іран був за місяць від створення ядерної зброї, під час виступу він не навів.

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Раніше адміністрація Трампа вже пояснювала початок воєнної операції проти Ірану необхідністю знищити ракетні спроможності Тегерана, його військово-морські можливості та не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Саме такі цілі Білий дім публічно окреслював на початку кампанії.

На тлі цих заяв Reuters повідомляв, що американська розвідка попереджала Трампа про ймовірну відповідь Ірану ударами по союзниках США в Перській затоці. За даними агентства, після початку війни іранські атаки зачепили об'єкти в низці країн регіону, а ситуація довкола Ормузької протоки спричинила новий виток напруження.

11 березня Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

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16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».